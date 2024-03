Quezzi, 30enne picchiato a sangue e rapinato per strada

Rapina e tentativo di estorsione per strada la scorsa notte in largo Merlo a Genova Quezzi, dove un 30enne è stato anche picchiato da due malviventi, probabilmente stranieri, che lo hanno lasciato a terra e poi gli hanno intimato di consegnare 200 euro per avere indietro la refurtiva (il portafoglio con soldi e documenti e le chiavi di casa).

Il giovane genovese è stato aggredito intorno all’una e trenta mentre rientrava a casa dopo una serata con gli amici.

I malviventi lo hanno picchiato a sangue prendendolo a schiaffi, calci e pugni al volto, immobilizzandolo e facendolo cadere a terra.

Il 30enne, nonostante tutto, ha resistito e si è rifiutato di dare i 200 euro ai violenti rapinatori.

Successivamente, sono arrivati sul posto gli agenti delle Volanti, che però non hanno trovato traccia dei malviventi che erano già fuggiti indisturbati.

Indagini in corso, anche tramite l’acquisizione dei filmati delle videocamere di sorveglianza della zona.