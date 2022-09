Già nei mesi di maggio e giugno scorsi, uomini della locale Squadra Volante della Spezia erano intervenuti in svariate occasioni presso un circolo privato di via Fontevivo, a seguito di alcune segnalazioni per la presenza di persone moleste.

Le segnalazioni sono proseguite anche nel mese di agosto, in particolare liti ed i danneggiamenti si sono susseguite, così come la presenza, nei vari orari della giornata, di persone in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcooliche, che con il loro comportamento alimentavano situazioni di pericolosità fino ad arrivare ad interferire con gli interventi delle forze di polizia.

Per tutta questa serie di motivi e le numerose raccomandazioni e segnalazioni risultate vane, il Questore della Spezia, rilevando un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini, ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività del predetto circolo, per un periodo di 30 giorni, che il personale della Squadra Polizia Amministrativa ha provveduto a notificare nell’odierna mattinata al presidente dell’esercizio.

Il circolo era già stato chiuso lo scorso marzo.