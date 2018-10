Quattro nuove rotte in partenza da Genova per Volotea

Volotea ha annunciato oggi l’avvio di 4 nuove rotte operate in esclusiva per il 2019 in partenza da Genova.

Dal Colombo prenderanno infatti il via nuovi collegamenti dal Cristoforo Colombo alla volta di Malaga (da giugno, 1 volta alla settimana), Corfù (da giugno, 1 frequenza settimanale), Malta (da giugno, 1 frequenza settimanale) e Pantelleria (da giugno, 1 frequenza settimanale).

La conferenza di presentazione ha visto la partecipazione Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea, insieme a Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova, e Paolo Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Con queste 4 importanti novità saranno 20 le destinazioni raggiungibili dal Cristoforo Colombo a bordo degli aeromobili del vettore, 18 delle quali in esclusiva. Un trend di crescita più che positivo, in linea con gli ottimi risultati registrati da Volotea: da gennaio a settembre 2018 sono stati oltre 300.000 i passeggeri trasportati dal vettore, il 33% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il vettore scende in pista nel 2019 al Cristoforo Colombo con un’offerta totale di 450.000 biglietti, pari a circa 35.000 posti aggiuntivi (+8% vs. 2018).

“Per l’estate 2019 proponiamo un ventaglio di offerte davvero ampio da Genova, dove con ben 20 rotte operate, 18 delle quali in esclusiva, ci attestiamo nuovamente come prima compagnia per numero di destinazioni collegate – afferma Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea –. Siamo davvero fieri di annunciare un nuovo poker di destinazioni estive: con Malaga, Corfù, Malta e Pantelleria, i passeggeri in partenza da Genova avranno altre quattro ottime alternative verso cui decollare”.

“La scelta di Volotea di implementare le rotte e il numero dei voli per il 2019 da e per l’Aeroporto di Genova è un altro segnale di come la città non sia ferma e continui a guardare con ottimismo al futuro. – commenta Marco Bucci, Sindaco di Genova”.

“Volotea conferma e rafforza la sua presenza a Genova, potenziando i collegamenti in un momento in cui la città ha bisogno più che mai di andare avanti e di far vedere che il crollo di ponte Morandi non l’ha isolata, anzi. – afferma il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – La scelta di Volotea di usare Genova come base ha già portato a 50 assunzioni tra equipaggi e personale di terra, senza contare l’indotto, che crescerà ancora, grazie alla maggiore connettività, alla maggiore facilità con cui le aziende possono muoversi da Genova a prezzi più bassi, alle nuove opportunità di business”.

“Non solo Volotea conferma tutte le rotte del 2018, ma aggiunge 4 nuove destinazioni in partenza da Genova. – commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – Siamo grati a Carlos Muñoz, al suo team e a tutta la compagnia aerea, che non solo conferma il piano di sviluppo annunciato nel 2017 in occasione dell’apertura della sua base al Cristoforo Colombo, ma anzi mette in vendita un numero di sedili superiore a quanto inizialmente previsto. Si tratta di un importante segnale di fiducia nei confronti di Genova e della Liguria. Con queste nuove rotte volare da Genova è ancora più conveniente, come hanno già scoperto decine di migliaia di viaggiatori anche provenienti da fuori regione. Grazie a Volotea, il Cristoforo Colombo si propone come aeroporto di riferimento per tutto il Nord Ovest”.

“Il 2018 per l’Aeroporto di Genova è l’anno della svolta. L’avevo auspicato, i dati oggi lo confermano- ha sottolineato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Paolo Emilio Signorini – A giugno, il primo record per numero di passeggeri transitati in un solo giorno, oltre 6000”.

Durante il 2019, quindi, dal Cristoforo Colombo sarà possibile decollare a bordo della flotta Volotea alla volta di 10 destinazioni in Italia – Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria (novità 2019) – e 10 all’estero – Ibiza, Malaga (novità 2019), Madrid, Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, Atene, Corfù (novità 2019), Mykonos e Santorini in Grecia e Malta (novità 2019).

L’anno prossimo, con i suoi numerosi collegamenti a Genova, Volotea punta a incrementare non solo le opportunità di viaggio per i passeggeri liguri, ma anche a rafforzare il traffico business e di turisti incoming verso la Liguria, una delle regioni economicamente più vivaci in Italia, ricca di bellezze artistiche, paesaggistiche e con un panorama enogastronomico davvero eccezionale.

Per festeggiare il lancio delle nuove rotte, il vettore ha ideato una speciale promo, valida dal 24 ottobre per 48 ore, con speciali tariffe a partire da 9 euro per volare verso Malaga, Corfù, Malta e Pantelleria.

Tutte le rotte da e per Genova sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.