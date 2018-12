Quarto e Cornigliano, presi due nordafricani: spacciatori di droga rinchiusi a Marassi

Ieri i Carabinieri della Stazione dell’Arma di Genova Quarto hanno arrestato, in ottemperanza all’ordinanza di sospensione della misura in atto e contestuale sostituzione con quella della custodia cautelare in carcere, un 34enne marocchino, con precedenti di polizia per reati legati allo spaccio di droga, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e mai rimpatriato.

Il provvedimento è scaturito a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni che erano state imposte allo straniero.

Inoltre, i Carabinieri della Stazione dell’Arma di Cornigliano, al termine di accertamenti, hanno arrestato un 18enne algerino, irregolare sul territorio.

Il giovane era ricercato per un ordine di custodia cautelare in carcere in aggravamento alla misura del divieto di dimora, a cui era stato sottoposto per reati legati allo spaccio di droga.

I nordafricani sono stati rinchiusi nel carcere di Marassi.