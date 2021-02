Quali sono i migliori casinò online con licenza AAMS per giocare alle slot machine?

Online è possibile trovare moltissime tipologie di casinò ma non tutti sono sicuri né tantomeno permettono al giocatore di godere di una grande varietà di slot machine. Diventa quindi necessario cercare di capire quali sono i migliori casinò con licenza AAMS per giocare alle slot. I casinò con una licenza AAMS sono gli unici che sono considerati legali dallo Stato Italiano. Se un sito non ha una licenza AAMS, puoi vedere il logo di questa in alto o in basso, non può garantire gli giusti standard di sicurezza.

Proprio per queste ragioni in questo articolo andremo a prendere in considerazione solo quelli che ne hanno una. Quindi prima di effettuare il primo deposito, prenditi il tuo tempo è scegli il miglior casinò che soddisfa le tue esigenze.

In questo articolo ti indicheremo quelli che reputiamo essere i migliori prendendo in considerazione diversi aspetti.

Quali caratteristiche deve avere un casinò online AAMS con ottime slot machine?

Nella maggior parte di questi siti ti potrai accorgere fin da subito della grande varietà di slot online disponibili. Queste infatti si possono vedere anche se non sei registrato al sito stesso. Inoltre quasi tutti ti permettono di giocare alla versione Demo delle slot senza registrarti. Se vuoi giocare però a pagamento dovrai registrarti sul sito. Questi siti nella maggior parte dei casi permettono una registrazione veloce, in pochi minuti potrai effettuare un deposito e iniziare a giocare.

Nella maggior parte dei casi ci sono anche delle promozioni di benvenuto che possono rivelarsi davvero molto interessanti. Queste cambiano continuamente, per questo motivo ti consigliamo di tenerle sempre sotto controllo. In molte promozioni infatti vengono regalati anche centinaia di giri gratis sulle slot.

Sicuramente è anche molto importante considerare quali software provider sono presenti sul sito. I software provider sono i fornitori di giochi, più questi sono famosi e conosciuti più è probabile che il sito metta a disposizione degli utenti delle slot sempre aggiornate e divertenti da utilizzare.

Quali sono i migliori casinò online?

Tutti i casinò presenti in questa lista posseggono tutti i requisiti di cui abbiamo parlato. Potrai trovare molte slot e divertirti con bonus molto interessanti. Andiamo a vedere insieme quali sono.

Betway

Betway concede un bonus di benvenuto del 100% fino a 1000€. Inoltre è possibile anche ottenere un bonus senza deposito del valore di 5€. Il software provider più presente in questo sito è sicuramente uno dei più famosi: Microgaming. Questo infatti nel corso del tempo ha lanciato sul mercato migliaia di slot machine online.

Starcasino

Starcasino offre un bonus del 100% fino a 1000€ inoltre anche 125 giri gratis sulle slot. Il bonus può essere considerato quindi anche migliori di quello di Betway. Su questo sito si possono trovare molte slot del software provider NetEnt. Alcune di queste sono molto famose in tutto il mondo, come ad esempio la slot Starburst oppure Gonzo’s Quest che ultimamente stanno avendo un successo sempre più incredibile.

Snai

Come non citare uno dei casinò online non solo più famosi ma anche con più centri di scommesse in tutta Italia, la Snai. Snai offre un bonus del 100% fino a 1000€ come gli altri elencati e uno senza deposito del valore di 10€. Sicuramente uno dei provider più famosi che offre i suoi servizi su questo casinò è Playtech, tra le slot più famose di questo c’è Battle of The Gods, in cui sono presenti tutti gli Dei dell’antico olimpo, da Zeus a Venere.

Betfair

In questa lista ci sentiamo di includere anche Betfair. Questo casinò online probabilmente ha il bonus migliore, anche in questo caso il 100% fino a 1000€ ma anche un bonus senza deposito del valore di 50€. Anche in questo caso sono presenti molti provider ma il più famoso che offre molte slot è Playtech.

Qual è il casinò migliore?

Dovresti scegliere dalla lista che ti abbiamo fatto. Non possiamo dire con oggettività qual è il migliore fra questi perché tutto dipende dai gusti personali di ognuno. Se preferisci i giochi NetEnt ad esempio dovresti usare Star Casino, se invece Playtech è il tuo provider preferito sarebbe preferibile Snai o Betfair. Come puoi vedere tutti i bonus di questi casinò sono molto simili e hanno tutti una licenza AAMS.

Tutte le tue giocate saranno sicure così anche come i tuoi dati. Ti consigliamo di sfruttare ogni singolo centesimo del bonus che ti viene regalato dal sito e di iniziare a scommettere su quello che rispecchia al meglio la soddisfazione delle tue esigenze.