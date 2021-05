Psr Regione Liguria, Mai: ultimati lavori messa sicurezza rio Fasceo e Carendetta

“Oggi con la posa dell’ultima griglia si sono conclusi i lavori per la messa in sicurezza del rio Fasceo e Carendetta ad Albenga, realizzati grazie all’impegno di Regione Liguria che attraverso il Piano di sviluppo rurale ha assegnato 2.25 milioni di euro per l’opera. Ringrazio le associazioni di categoria (Confagricoltura, Coldiretti e Cia) che hanno lavorato insieme facendo squadra con Regione Liguria per il bene comune.

A seguito del sopralluogo che ho effettuato sul posto ho constatato che i macchinari sono stati rimossi e i responsabili della ditta mi hanno riferito che venerdì il cantiere sarà sgomberato del tutto.

I lavori di regimazione delle acque sono molto importanti per una regione come la Liguria. In particolare, questa area del territorio è stata colpita più volte da alluvioni che hanno provocato grossi danni alle aziende e forti disagi alla popolazione.

Ora attendiamo l’inizio dei lavori del secondo lotto del valore di 4 milioni di euro che il ministero dell’Ambiente ha assegnato a Regione Liguria”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).