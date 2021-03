Protesta Ligure: domani in piazza contro le restrizioni imposte dal Governo

“Chi non viene a protestare in piazza poi non si lamenti che non cambia nulla, non serve a niente, non arriva un c…zo, ecc. ecc.”.

E’ uno dei post pubblicati sulla pagina del gruppo fb “La #ProtestaLigure”.

Ristoratori e altre categorie di lavoratori per domani hanno organizzato una nuova manifestazione “apolitica, autonoma e pacifica” contro le restrizioni imposta dal Governo per l’emergenza coronavirus.

L’appuntamento è alle 17 in piazza De Ferrari a Genova.

Con il Governo Draghi “non è cambiato nulla e anzi ci sono state nuove chiusure, per questo torniamo in piazza” hanno riferito gli organizzatori.