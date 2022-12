I prossimi spettacoli al Teatro Govi di Genova:

Il Teatro Rina e Gilberto Govi

Presenta Les Saloniers in

GENOVA GRAN TOUR

Domenica 18 dicembre alle ore 16:30 al Teatro Govi di Genova

Genova è una città importante e antica. Ricca di storia e di cultura.

Una città che ti entra nel cuore per la sua bellezza e che ti fa arrabbiare per… beh, oer molte cose.

Una città di contraddizioni e di meraviglia che verrà narrata da es Salonniers attraverso danze, musiche e racconti

Appuntamento domenica 18 dicembre alle ore 16:30 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r.

Biglietti:

€ 10 disponibili sul sito internet del Teatro Govi al link Genova Grand Tour – Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

• (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

• (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707 Mail: biglietteria@teatrogovi.it Web: www.teatrogovi.com

Oppure il numero 349 1258020

—

Il Teatro Rina e Gilberto Govi

Presenta Igor Chierici

in

CANTO DI NATALE

Mercoledì 21 dicembre alle ore 21 al Teatro Govi di Genova

Arriva il grande classico di Natale, necessario per immergersi nelle atmosfere luminose e magiche delle feste natalizie!

Allora non perdete questo capolavoro di Dickens che prende vita grazie all’adattamento, l’interpretazione e le musiche a cura del regista e attore Igor Chierici

“Il canto di Natale” narra la storia fantastica di Scrooge un uomo d’affari della Londra ottocentesca, cattivo ed egoista, burbero e taccagno, ingrato alla vita e che si rifiuta di celebrare il Natale pensando che tale giorno sia come tutti gli altri, anzi peggiore poiché non si concludono gli affari e si perde solo del tempo.

La conversione del vecchio e tirchio Ebenezer Scrooge, visitato nella notte di Natale da tre spiriti, quello del Natale del passato, di quello presente e dello spettro del futuro, preceduti da un’ammonizione dello spettro del defunto amico e collega Jacob Marley, unisce il voler raccontare una semplice storia alla capacità di comunicare un messaggio delicatissimo: la magia del Natale e il suo spirito di altruismo.

Igor Chierici, interprete e pianista darà voce e suono a tutti i personaggi, da Scrooge al suo garzone, dal nipote al piccolo Tiny Tim e a tutti e tre gli spiriti, accompagnati dalle sonorità e dalla colonna sonora originale in pieno stile gotico come il romanzo richiede.

Appuntamento mercoledì 21 dicembre ore 21

Appuntamento mercoledì 21 dicembre alle ore 21

















—

Il Teatro Rina e Gilberto Govi

Presenta I Radio GaGa e il Tropico del Blaso

in

Christmas in Rock

Venerdì 23 dicembre alle ore 21 al Teatro Govi di Genova

Due tribute band d’eccellenza nel panorama Ligure, quelle che si esibiranno sul palco del Teatro Govi venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 21.

Da una parte il Tropico del Blasco, capitanata da Andrea Di Marco, ad omaggiare il più grande rocker italiano, Vasco Rossi, dall’altra I Radio Gaga di Giorgio Pezzi che dedicano i propri show alla band britannica più amata d tutti i tempi, i Queen.

Insieme, daranno vita ad un concerto di Natale alternativo per affrontare le feste a ritmo di rock!

Appuntamento venerdì 23 dicembre alle ore 21















