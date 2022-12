Chiavari, Natale 2022: un ricco weekend di eventi

A Chiavari arriva la Casetta di Babbo Natale. Anche quest’anno sarà piazza Roma ad ospitare l’evento più atteso dai bambini in programma da venerdì 16 a domenica 18 dicembre, a partire dalle 15.30.

“Si entra nel vivo dell’atmosfera natalizia con un appuntamento amato dalle famiglie – afferma Ilaria solari, consigliere incaricato agli eventi – Babbo Natale nella sua casa accoglierà i bambini che potranno consegnargli le letterine e scattare una foto con lui. Tanti i laboratori, le attività e i giochi che animatori e performer organizzeranno per i più piccoli”.

“Si avvicinano le feste ed entriamo nel vivo delle manifestazioni proposte a tutti i chiavaresi e agli ospiti che hanno scelto la nostra città. Il desiderio è quello di coinvolgere a livello culturale grandi e piccini tra musica, fiabe e tradizioni. Ma anche attraverso iniziative nuove volte a sensibilizzare i cittadini sul tema dell’ambiente e del rispetto della terra, come la mostra Antarctica e la proiezione del docufilm. Occasioni originali per aspettare insieme il Natale nella nostra meravigliosa città” dichiara l’assessore alla cultura, Silvia Stanig.

Venerdì 16 dicembre, alle 9.50 all’interno dell’Auditorium San Francesco, l’associazione Ligure Letteratura Giovanile organizza uno spettacolo per bambini “Schiaccianoci”.

Alle 17.30, all’interno delle sale di Palazzo Rocca, si svolgerà l’inaugurazione della mostra fotografica “Antarctica 2020”, la spedizione esplorativa, alpinistica e scientifica di Marcello Sanguineti, Gian Luca Cavalli, Manrico Dell’Agnola nella penisola Antartica (aperta fino al 5 febbraio 2023, tutti i giorni dalle 16 alle 19, nei festivi anche dalle 10 alle 12).

Cinquanta gigantografie testimoniano l’esplorazione di pareti e ghiacciai della Terra di Graham, la porzione di penisola che si trova a Nord della linea tracciata tra Capo Jeremy e Capo Agassiz. In particolare nell’area compresa fra Two Hummock Island e Girard Bay, ovvero Danco Coast, Wiencke Island, Booth Island, Girard Bay, Anwers Island. Anche il mare è protagonista di molte immagini, vari scatti riguardano i quattro giorni di traversata in vela dello Stretto di Drake. L’attività scientifica è stata svolta nell’ambito della collaborazione di Marcello Sanguineti, professore e ricercatore chiavarese del Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS – Università di Genova) con un progetto di ricerca dell’Istituto di Scienze Polari (ISP) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Durante la spedizione è stato effettuato il campionamento del manto nevoso in varie zone, partendo dai ghiacciai a livello del mare e procedendo a intervalli regolari di quota crescente. Attività che contribuirà all’analisi della presenza di nuovi inquinanti in funzione dell’altezza e non solo in base all’area geografica. La mostra fotografica “Antarctica 2020” ha esordito a Biella a novembre-dicembre 2021, nell’ambito del festival “Viaggio – Orizzonti, Frontiere, Generazioni” e poi è stata presentata al Museo Galata a Genova a marzo 2022.

Alle 20.30, presso l’Auditorium S. Francesco, sarà presentato il docufilm della spedizione “Immenso Blu”. Nel 2021 ha vinto la menzione speciale della giuria al Swiss Mountain Festival ed è stato selezionato e presentato in prima serata al Sestriere Film Festival. Nel 2022 ha vinto il Verona Mountain Film Festival ed è stato proiettato all’Orobie Film Festival.

Un appuntamento dedicato ai bambini e organizzato dal Centro Famiglia Tigullio. Sabato 17 dicembre dalle 10.45 alle 13, all’interno del parco di Villa Rocca, si svolgerà la “Caccia alla Bellezza” una divertente iniziativa dedicata ai bambini fino a 6 anni. Grazie ad una mappa sarà possibile scovare tanti animali di terracotta nascosti in diverse zone del parco. Ma non solo, anche laboratori e attività per i più piccoli a cura degli animatori del centro.

A partire dal 17 dicembre fino all’8 gennaio l’Auditorium San Francesco ospiterà la mostra realizzata dal gruppo fotografico DLF BFI EFI e dall’associazione O Castello.

Domenica 18 dicembre alle 15, in piazza N.S. dell’Orto, si svolgerà la tradizionale cerimonia del “Confeugo” a cura dell’associazione culturale O Castello, mentre in piazza Mazzini dalle 15.30 verrà allestito il “Presepe Vivente” degli alunni della Coop. Sociale Maria Luigia.

Alle 17.30 all’Auditorium San Francesco andrà in scena il tradizionale “Concerto di Natale” organizzato dalla Associazione Simon Boccanegra ODV in collaborazione con il Comune di Chiavari, Regione Liguria, Villaggio del Ragazzo e Stella dell’Evangelizzazione. Si esibiranno il soprano Viktoria Kholod, il tenore Giorgio Casciarri, il violinista solista Andrea Cardinale e il pianista Andrea Vulpani. La direzione è affidata a Francesco Gardella. Verranno eseguiti brani della tradizione natalizia, poesie di Edoardo Firpo e melodie di Paganini, Puccini e Verdi. Nel corso del concerto è previsto un’intervento musicale a cura della Comunità Ucraina di Chiavari.

Su www.chiavariturismo.it è possibile consultare il calendario degli eventi natalizi.