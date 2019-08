Proseguono i lavori dell’ex ospedale di Savona: le modifiche

Da domani a Savona sarà interdetto, per circa due mesi, il transito veicolare e pedonale in piazza Giulio II, lato mare, per il rifacimento della pavimentazione in Corso Italia.

L’intervento legato alla costruzione del Complesso Immobiliare San Paolo e provocherà un temporaneo cambio di viabilità nel tratto finale di via Pietro Giuria.

I lavori spiegano dal Comune, non interesseranno il marciapiedi di corso Italia. I veicoli dovranno svoltare in via Manzoni per chi proviene da via Pietro Giuria.

L’accesso ai parcheggi lato monte della piazza sarà invece garantito da via Giacchero con la creazione di una corsia dedicata e sarà obbligatorio dare la precedenza in uscita dalle aree di posteggio a pagamento sul lato a monte della piazza.

Il piano di ristrutturazione dello stabile, che prevede una trasformazione dello storico stabile in un edificio che unirà pubblico e privato, va avanti dal 2011, ma la consegna del 70% dei lavori dell’ex ospedale è prevista entro fine 2019.