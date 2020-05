Proseguono alla Spezia i controlli preventivi anticontagio

Spezia. Proseguono i controlli interforze nella provincia spezzina nella ‘Fase-2’ dell’emergenza epidemiologica, finalizzati al rispetto di tutte le norme contenute nell’ordinanza n.30/2020 della Regione Liguria e di quanto previsto dal DPCM del 17 maggio 2020.

Particolare attenzione verrà dedicata nei prossimi giorni al controllo del rispetto delle misure precauzionali di sicurezza. Sia per quanto riguarda le distanze interpersonali, l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, gli spostamenti fuori dai confini regionali che non rientrano in una delle motivazioni previste dalla normativa in vigore, quali lavoro, salute, necessità o urgenza, rientro alla residenza o domicilio, agli assembramenti sul territorio provinciale.

Proprio ieri sera, in seguito al rilevato assembramento di alcune decine di persone in piazza Brin, alle ore 21.20, veniva disposto un intervento congiunto con equipaggi dell’UPGSP, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale della Spezia, allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza per la popolazione imposte dalla normativa vigente in materia di Covid-19, con particolare riguardo alla distanza interpersonale.

All’arrivo delle pattuglie da più punti della piazza, coordinato dalla Sala operativa della Questura, i presenti, alcuni intenti a bere birra in gruppi e numerose famiglie, si allontanavano immediatamente.

A scopo precauzionale, si manteneva il presidio della suddetta piazza per il resto della serata.

I servizi proseguiranno, con l’intento di sensibilizzare e responsabilizzare chi non ha ancora colto il disvalore dei propri comportamenti, perseguendo con le previste sanzioni amministrative le condotte più a rischio.