Proroga della chiusura di via Siffredi per varo impalcato zona aeroporto

Per consentire le operazioni di varo dell’impalcato di via Pionieri e Aviatori d’Italia in zona Aeroporto, è stata prorogata la chiusura di via Siffredi dalle 22 di oggi, 26 settembre, alle 5 del 27 settembre e dalle 22 del 27 alle 5 del 28 settembre.

Nelle vie in elenco sono confermate le prescrizioni

via Pionieri e Aviatori d’Italia

tratto tra il confine con le aree di competenza autostradale di via Melen e la rampa proveniente da via Albareto divieto di circolazione

tratto di impalcato di via Pionieri e Aviatori d’Italia che da via Albareto adduce alla rotatoria Castruccio transito consentito agli autobus TPL con un peso max di 29 ton. con supervisione della polizia stradale (in maniera contingentata e cadenzata in singolo passaggio e a una velocità max non superiore a 20 km/h) dove è attuale il divieto di transito per i veicoli aventi massa sup. a 7.5 ton.

via Siffredi

tratto tra la rotatoria di via Albareto e piazza Savio/via Massaia divieto di transito pedonale. L’utilizzo dei mezzi AMT, tra le fermate bus prossime al segmento stradale interdetto, è gratuito

tratto tra la rotatoria di via Albareto e piazza Savio divieto di transito veicolare

tratto tra via Erzelli e piazza Savio transito consentito su corsia dedicata e delimitata nel cantiere ai soli residenti di via Tonale e via Erzelli oltreché ai veicoli di AMIU e Terna

via Erzelli transito consentito a residenti, mezzi AMIU, veicoli afferenti a attività commerciali e proprietà di Terna; obbligo di svolta a sinistra per accedere alla corsia delimitata nell’ambito del cantiere; obbligo di arresto e dare la precedenza all’intersezione con via Siffredi

piazza Savio obbligo di arresto e di dare la precedenza all’intersezione con piazza Savio prima di immettersi nella viabilità ordinaria per i veicoli provenienti dalla corsia in modo temporaneo delimitata in via Siffredi

via Melen tratto tra il confine con le aree di competenza autostradale (galleria) e la rampa di via Pionieri e Aviatori d’Italia proveniente dalle aree aeroportuali (c.d. tornaindietro)

limite max di velocità di 30 km/h

via Tonale transito consentito ai soli residenti e ai veicoli diretti alle proprietà laterali e ai veicoli autorizzati all’accesso a via Erzelli

In base alle circostanze e ai volumi di traffico l’alternanza dei flussi potrà essere disciplinata da movieri, su indicazione della Polizia Locale

via dell’Acciaio divieto di circolazione veicolare e pedonale esclusi veicoli di soccorso in servizio di emergenza nel ramo che all’altezza del civ. 78 adduce a via Siffredi

via Vallebona divieto di transito per autocarri, autotreni e autoarticolati, esclusi i veicoli che si dirigono e/o provengono da via Vallebona o dalla viabilità della collina di Erzelli e dalle strade e proprietà laterali che adducono a questi tratti stradali.

via della Superba

tratto tra via Pionieri e Aviatori d’Italia e la rotatoria San Giovanni d’Acri: divieto di transito per pedoni, velocipedi, motocicli e ciclomotori.

Variazioni linee Amt. Le linee 1 e N2 modificano il percorso come di seguito riportato:

direzione levante i bus, giunti al termine di via Menotti, proseguono per via Hermada, via Albareto, via Pionieri e Aviatori d’Italia, rotatoria Castruccio, via Pionieri e Aviatori d’Italia, via Guido Rossa, rotatoria San Giovanni d’Acri, via Guido Rossa, piazza Savio, via Cornigliano dove riprendono regolare percorso

direzione ponente i bus, al termine di via Cornigliano, proseguono per via Guido Rossa, rotatoria San Giovanni d’Acri, strada della Superba, via Pionieri e Aviatori d’Italia, rotatoria Castruccio, via Pionieri e Aviatori d’Italia, rotatoria Siffredi, via Siffredi dove riprendono regolare percorso.

Amt precisa come sui percorsi alternativi, in entrambe le direzioni, non vengono effettuate fermate.