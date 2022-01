Pronostici positivi per Elisa e Mahmood a Sanremo, a soli 4 giorni dal 72° Festival i bookmaker vedono in testa i due che hanno già trionfato

Pronostici positivi per Elisa e Mahmood a Sanremo, Elisa si presenta con la canzone “O forse sei tu”, e Mahmood in gara in coppia con Blanco col pezzo “Brividi”: entrambi sono dati in testa a 4.50.

Terza in lavagna un’altra ex vincitrice, Emma, che con “Ogni volta è così” è quotata a 8.00. A 9.00 troviamo La Rappresentate di Lista con “Ciao ciao” mentre Sangiovanni con “Farfalle” è quinto su Stanleybet.it bancato a 10.00. Seguono via via gli altri.

Per quanto riguarda l’ultimo classificato, c’è già una chiara favorita, ovvero Iva Zanicchi, che torna al Festival dopo 13 anni dall’ultima partecipazione col pezzo “Voglio amarti”: l’”Aquila di Ligonchio” è data in fondo alla classifica a 3.25.

La segue Giusy Ferreri, che con “Miele” è bancata fanalino di coda a 4.75. Chiudono il podio al contrario Ana Mena (in gara con “Duecentomila ore”) e la coppia Highsnob e Hu (con “Abbi cura di te”), entrambi dati a 5.00.

Infine, spazio al prestigioso Premio della Critica. Su Stanleybet.it due sono i favoriti ad aggiudicarsi il riconoscimento intitolato all’indimenticata Mia Martini: Massimo Ranieri, con il pezzo “Lettera di là dal mare”, e Giovanni Truppi, con “Tuo padre, mia madre, Lucia”, entrambi offerti a 3.00.