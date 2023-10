Prolungata allerta arancione per temporali

Nel primo pomeriggio di oggi i responsabili di Arpal hanno confermato l’allerta meteo gialla per temporali sulle zone B, C, D, E dalle 17 di oggi.

Seguirà l’allerta arancione dalle 20 di oggi sempre sulle zone B, C, D, E.

Da mezzanotte, allerta gialla per temporali anche sulla zona A (Ponente) fino alle 15 di domani.

Ecco in dettaglio le allerte

ZONA A: ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI DALLA MEZZANOTTE DI OGGI ALLE 15 DI DOMANI.

ZONA B: ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI DALLE 17 ALLE 20 DI OGGI. SEGUE ALLERTA ARANCIONE DALLE 20 ALLE 8 DI DOMANI. POI GIALLA FINO ALLE 15 DI DOMANI.

ZONA C: BACINI PICCOLI E MEDI: ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI DALLE 17 ALLE 20 DI OGGI. SEGUE ALLERTA ARANCIONE FINO ALLE 13 DI DOMANI. I PICCOLI BACINI SARANNO IN ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI FINO ALLE 18, MENTRE QUELLI MEDI PERMARRANNO IN ARANCIONE FINO ALLE 18 E SUCCESSIVAMENTE PASSERANNO IN GIALLA FINO A MEZZANOTTE.

BACINI GRANDI: ALLERTA GIALLA DALLE 20 DI OGGI ALLE 6 DI DOMANI. SEGUE ARANCIONE FINO ALLE 18. POI GIALLA FINO A MEZZANOTTE.

ZONA D: BACINI PICCOLI E MEDI ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI DALLE 17 ALLE 20 DI OGGI. SEGUE ALLERTA ARANCIONE DALLE 20 ALLE 6 DI DOMANI. POI GIALLA FINO ALLE 15.

BACINI GRANDI: ALLERTA GIALLA DALLE 20 DI OGGI ALLE 6 DI DOMANI.

ZONA E: BACINI PICCOLI E MEDI ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI DALLE 17 ALLE 20 DI OGGI. SEGUE ALLERTA ARANCIONE DALLE 20 ALLE 13 DI DOMANI. POI GIALLA FINO ALLE 15 NEI PICCOLI E FINO ALLE 18 NEI MEDI.

BACINI GRANDI ALLERTA GIALLA DALLE 20 DI OGGI ALLE 18 DI DOMANI.

Ecco le previsioni meteo degli esperti di Arpal.

OGGI. L’arrivo di una perturbazione porta sulla Liguria condizioni di marcata instabilità con piogge diffuse dal pomeriggio accompagnate da rovesci e temporali la sera. Sono attesi fenomeni forti ed organizzati su BCDE dove le piogge potranno essere forti o a tratti molto forti; non si escludono episodi stazionari e persistenti; cumulate areali significative. Dal pomeriggio venti 50-60km/h da Nord su ABD, da Sud-Est su CE.

DOMANI. La perturbazione che attraversa la Liguria è accompagnata da piogge, rovesci e forti temporali con possibili fenomeni organizzati e localmente persistenti su BCDE. Le precipitazioni saranno di intensità fino a forte su CE con cumulate a fine evento elevate su BCE, significative su AD; attenuazione dei fenomeni da Ponente nel pomeriggio. Venti forti meridionali 50- 60km/h su C.

MERCOLEDI’ 25. Moto ondoso in aumento con mare localmente agitato su A la sera e mareggiate di Libeccio sulle coste di BC. Venti in aumento fino a 50-60 km/h da Sud[1]Ovest sui capi esposti di A e localmente sui crinali di C.