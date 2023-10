Sampierdarena, rissa dopo la discoteca: tre persone denunciate

La scorsa notte tre persone sono state denunciate per una rissa avvenuta in via Pietro Chiesa, fra Di Negro e Genova Sampierdarena.

Tutto è successo intorno alle 3, dopo l’uscita da una discoteca. Nella rissa una persona è rimasta contusa ed è stata trasportata in codice giallo dai sanitari del 118 al Pronto soccorso del San Martino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti che hanno fermato il gruppetto di violenti, tra cui due donne, che alla richiesta di documenti hanno cominciato a inveire e a insultare gli agenti, addirittura aggredendoli.

Un uomo e una donna di Santo Domingo e una giovane donna italiana sono stati denunciati.