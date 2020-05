Progressivo ripristino orario degli Uffici Postali di Genova

Dopo la temporanea rimodulazione resasi necessaria allo scoppiare della pandemia di COVID del mese di marzo, Poste Italiane ha provveduto gradualmente alle riaperture degli Uffici

A partire dallo scorso 26 marzo in coincidenza con il pagamento delle pensioni, fino ad arrivare al quasi completamento delle riaperture sia nella città di Genova che nella sua provincia.

Dal 18 maggio, infatti, saranno nuovamente aperti al pubblico, tutti i giorni, gli Uffici Postali di Genova 22, in Piazzale Marassi 11/R e Genova 49, in Vico Schiaffino 22/R.

Inoltre riapriranno Genova 38, in Via Walter Ulanowski 34, che sarà operativo lunedì, mercoledì e venerdi, mentre martedì, giovedì e sabato lo saranno Genova 29, in Via Fereggiano 247/R, Genova 39, in Via Antonio Cantore 54/R, Genova 41, in Corso Luigi Andrea Martinetti 199/D/R e Genova 53, in Via Coronata 28/R.?