Prof. Bassetti: ci stiamo avvicinando a traguardo contagi zero, ma lentamente

“Anche oggi i numeri italiani relativi ai ricoveri e ai nuovi contagi sono molto positivi. Ci stiamo lentamente avvicinando all’agognatissimo traguardo dei contagi zero. Per quel che riguarda i nuovi ricoveri in terapia intensiva allo zero ci siamo da alcuni giorni. Navighiamo lentamente verso un completo controllo del primo focolaio europeo di Covid-19”.

Lo ha dichiarato oggi il prof. Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San martino di Genova.

“Possiamo quindi festeggiare? Assolutamente no – ha spiegato il prof. Bassetti – cerchiamo di avere ancora pazienza e magari per le meritate ferie d’agosto potremo rivedere nasi e bocche, anche degli sconosciuti.

Cosa succederà nel prossimo autunno? Nessuno può saperlo e fare previsioni oggi equivale a quelle che furono fatte a gennaio per la pandemia incombente.

Io credo che con il SarsCoV-2 ci dovremo convivere, conoscendolo meglio, ma, con questo, non vuol dire che saremo nuovamente travolti da una seconda ondata.

Io sono fiducioso nei mezzi del nostro sistema sanitario e ottimista che, se si ripresenterà con le stesse caratteristiche di questa ultima coda, non dovremmo avere grandi problemi ad affrontarlo al meglio”.