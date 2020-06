Prevenzione per l’autunno: Liguria chiede 335 posti letto, 55 medici e 264 infermieri in più

“Domani in giunta approveremo il nuovo Piano territoriale. Un adempimento previsto dal decreto Rilancio che chiede per l’autunno il potenziamento della terapia intensiva e semi intensiva, oltre che il potenziamento della rete di emergenza urgenza. Deve essere inviata al Ministero per la valutazione e il finanziamento”.

Lo ha riferito oggi la vicepresidente e assessora regionale alla Sanità Sonia Viale (Lega).

“Il nuovo piano – ha spiegato Viale – prevede un aumento di posti letto dimensionato sul numero di posti letto occupati durante i picchi di questa primavera.

Regione Liguria chiede un aumento di 87 posti UTI e 88 di semi intensiva, per un totale complessivo con le dotazioni iniziali di 355 posti e l’assunzione di personale per far fronte all’aumento dei posti, quindi un fabbisogno teorico complessivo di 55 medici e 264 infermieri.

La pianificazione comprende inoltre alcuni interventi di adeguamento dei pronto soccorso per dividere i percorsi di covid e non covid diversificati su Dea di primo, secondo livello e sul pronto soccorso.

Ci stiamo avvicinando alla fase autunnale attrezzandoci, nella speranza che non sia un picco come quello che abbiamo già passato”.