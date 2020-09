Pro Recco, I biancocelesti sconfiggono l’Ortigia 7-10

La Pro Recco chiude con tre vittorie il girone E di Coppa Italia e accede alla Final Four in programma il 29 e 30 gennaio a Savona

I biancocelesti sconfiggono l’Ortigia per 7-10.Hernandez ripropone l’assetto da campionato, senza centroboa di ruolo e con Negri tra i pali. Proprio la difesa è il pilastro su cui poggia il primo tempo dei biancocelesti, chiuso sullo 0-2 con il gol di Younger, bravo a ribattere in rete il rigore conquistato da Velotto e parato da Tempesti, e il tiro da posizione centrale scagliato da Di Fulvio in situazione di superiorità.

L’Ortigia accorcia nel secondo tempo con la palombella di Gallo, dall’altra parte è il mancino di Echenique a far male ai siciliani, scoperti sul fianco sinistro nella ripartenza fulminea del numero 8. La squadra di Piccardo si riporta sul meno uno con un gol in superiorità, mentre la Pro Recco sbatte su Tempesti e i legni: ci vuole un super Negri, decisivo in due occasioni, per andare al cambio campo sul 2-3.

Nel terzo tempo Hernandez lancia Bijac in porta e la Pro Recco scappa sul +4 con la rete da centroboa di Nicholas Presciutti, il diagonale chirurgico di Echenique in superiorità e il rigore di Ivovic. La doppietta di Mandic consente ai biancocelesti di andare sul 3-8, vantaggio che si assottiglia poco prima del suono della terza sirena in virtù del gol di Rossi.

Ultimo tempo con qualche apprensione di troppo, perché l’Ortigia rimonta fino al 7-9 e a 100 secondi dalla fine avrebbe anche la possibilità di andare sul meno uno se Gallo non tirasse alto il rigore. Non sbaglia, invece, Mandic che mette il sigillo sulla partita con un bolide che passa sopra la testa di Tempesti, il suo terzo gol personale.