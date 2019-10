“Settimane della Cultura” Anno 2019 è un ciclo di manifestazioni culturali che avranno luogo da ottobre a dicembre sia presso l’Auditorium Berellini che la Biblioteca Civica “E. Firpo” di Cogoleto

In tale ambito sono previsti anche tre incontri realizzati in collaborazione conl’Associazione Culturale Cogoleto Otto (A.C.C.O.)dedicati alla commemorazione del cinquantennio dalla scomparsa di Natalino Otto,cantante, musicista e produttore discografico nato a Cogoleto (24 dicembre 2012 – 4 ottobre 1969).

Il primo incontro avrà luogo:SABATO 26 OTTOBRE 2019 – ALLE ORE 21,00RESSO L’AUDITORIUM BERELLINI VIA DELLA GIOVENTU’ – COGOLETO (GE) con un concerto di musica popolare in dialetto ligure del gruppo BRUTI & BOI L’orchestra è composta da musicisti liguri. E’ una compagnia unica nel panorama musicale locale. Vincitori del Festival “Musiche nelle Aie di Faenza” nel 2009, primi fra ventidue orchestre rappresentanti le Regioni d’Italia.

Il loro spettacolo propone musica di artisti della Liguria, ed altri, cantate in dialetto genovese.

De Andrè, Lauzi, Trilli, Natalino Otto e molti altri.

Gli arrangiamenti “latineggianti” offrono coinvolgimento e divertimento per qualsiasi fascia di pubblico.

“Settimane della Cultura” Anno 2019 Vi aspettiamo numerosi!!!

