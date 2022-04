Presidi e corteo contro le scelte del governo Draghi

Nell’assemblea cittadina, organizzata da Libera Piazza Genova, che si è svolta oggi pomeriggio alle 16.30, in piazza Paolo da Novi, sono state decise le mobilitazioni e i prossimi presidi della settimana contro il governo Draghi e le sue politiche, contro la guerra e il green pass obbligatorio per alcune categorie.

Ecco i presidi che sono stati organizzati per questa settimana con il claim “Guerra e pandemia, stessa strategia”:

Il primo si svolge mercoledì 20 aprile a Certosa in piazza Petrella dalle 10.00 alle 19.00.

Il secondo, giovedì 21 aprile in piazza Tommaseo, sempre dalle 10.00 alle 19.00.

Il terzo, venerdì 22 aprile, in viale Venturini, presso i giardini di Brignole e via Fiume, dalle 10.00 alle 19.00. “L’attività sul territorio è fondamentale perché ci permette di arrivare a migliaia di persone e di proporre una visione alternativa di quello che sta succedendo nel nostro paese.” E’ quanto si legge, a tale proposito, in una nota sul canale Telegram di Libera Piazza Genova.

Sabato 23 aprile, invece, consueta manifestazione, per il 41esimo sabato. Con appuntamento alle 15.30 in piazza Martinez e partenza del corteo per le strade di Genova alle 16.30.

“Continuiamo a tenere viva la mobilitazione iniziata mesi fa – spiegano gli organizzatori – con l’obiettivo di mostrare a tutti che esiste un’opposizione popolare, e che continuerà ad esistere.