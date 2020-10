Prende una camera ma è destinatario di ordine di carcerazione: arrestato

La Polizia di Genova ha arrestato un romeno di 30 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione del Tribunale di Venezia.

Questa notte l’uomo, con svariati precedenti per spaccio e con a carico un ordine di carcerazione per cumulo di pene, si è recato in un hotel di via Assarotti dove ha regolarmente consegnato il suo documento per la registrazione.

L’albergatore nell’immettere il suo nominativo ha fatto scattare, presso la sala operativa della Questura, l’allarme del sistema alloggiati detto “allertallo”.

Gli agenti delle volanti si sono così recati presso la pensione trovandolo nella sua camera.

L’uomo è stato identificato ed è stato associato al carcere di Marassi.