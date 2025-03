Premio letterario internazionale Città di Cattolica, a “Sadia, storia di una donna” il riconoscimento speciale della giuria 

Ancora un premio alla scrittura della donna ingegnere genovese Donatella Mascia: la giuria del Premio letterario Città di Cattolica ha concluso le proprie valutazioni assegnando Il “Premio speciale” della giuria per l’opera “Sadia, storia di una donna” per la quale l’autrice riceverà un premio consistente in una targa di pregio.

La premiazione si svolgerà sabato 29 marzo alle 20.15 presso il teatro della Regina di Cattolica.

Il Premio Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards è una manifestazione di respiro internazionale, conosciuta per la qualità dei suoi contenuti.

Un evento che promuove la cultura letteraria, stimolando la creatività di giovani e meno giovani, e scoprendo nuovi talenti, celebrando al contempo coloro che si sono distinti nel campo culturale.

La partecipazione è aperta in italiano, inglese, francese e spagnolo, senza necessità di traduzione, grazie a un team di esperti traduttori. Un sentito grazie a tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa, definita dalla stampa “l’Oscar della letteratura italiana”, per il loro continuo impegno nel diffondere la cultura letteraria nel mondo.

Sadia, storia di una donna, la trama del libro

Sadia è una giovane ragazza del Bangladesh, per la quale il concetto di “maturità” è definito dalla tradizione: a una certa età è considerata pronta per il matrimonio, e la sua famiglia decide senza alcun riguardo per i suoi desideri. Dopo il matrimonio, il marito la porta in Italia promettendole una vita agiata, ma la realtà è ben diversa. Invece di essere l’imprenditore che dice di essere, lavora come addetto alle pulizie. La vita coniugale che Sadia è costretta a vivere diventa un incubo di violenze, umiliazioni e rinunce. Giorno dopo giorno, è obbligata a obbedire al marito, cucinare, fare figli e sopportare abusi. Ma nonostante il dolore, Sadia inizia a comprendere che la sua dignità e libertà sono in gioco. Determinata a non rimanere prigioniera, decide di prendere in mano la sua vita e cercare di diventare la donna che ha sempre desiderato essere, pronta a rifiorire e riconquistare se stessa.

Donatella Mascia, chi è l’autrice

Donatella Mascia è una donna ingegnere laureata con lode e docente di Costruzioni Navali presso l’Università di Genova. La sua carriera letteraria inizia nel 2013 con il romanzo Magnifica visione, che vince il primo premio al concorso Giovanni de Scalzo e al concorso Guido Gozzano. Il suo secondo romanzo, Lo spione di piazza Leopardi (2015), ottiene numerosi riconoscimenti, tra cui una menzione d’onore al Premio Carlo Emilio Gadda e finalizzazioni in vari premi.

Tra i suoi racconti, spiccano Il ritorno della marchesa, finalista al Premio Streghe, Vampiri & Co., e Uno spirito dal pelo fulvo, che si classifica quinto al Premio internazionale Fantasticamente. Nel 2017, il romanzo Quel gran signore del gatto Aldo vince il primo premio al concorso “L’antico Borgo” e diventa finalista al Premio Marcel Proust. Nel 2019 riceve il Premio Bastet dell’Accademia dei Gatti Magici. La sua raccolta di racconti Di uomini e di animali ottiene la menzione di merito “Fantasie e realtà” nel 2020 e il Premio per la cultura dell’Associazione LAV nel 2022. Donatella ha pubblicato diversi racconti in antologie, tra cui Racconti in famiglia con qualche meraviglia (2020), di cui è coautrice, e vince il secondo premio con il romanzo Una Giulietta Rossa al Concorso Internazionale Città di Sanremo (2021). Il suo romanzo L’urlo nella notte (2023) vince il Premio speciale Giallo & Noir al Concorso Franco Delpino. Sadia, storia di una donna vince il primo premio al concorso Metropoli di Torino. Ha pubblicato racconti sulla rivista Buduar, tra cui Tiziana, Umana Ingratitudine e La Partita.

