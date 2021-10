Porto di Genova, varco Albertazzi bloccato: poliziotti si tolgono i caschi | Video

Dopo una mattinata relativamente tranquilla, con il presidio dei portuali e semplici cittadini che anche a Genova protestano pacificamente contro l’obbligo del Green pass per i lavoratori introdotto dal Governo Draghi, i manifestanti hanno deciso di bloccare definitivamente varco Albertazzi.

Il varco del Porto di Genova porta sia a uno scalo mercantile che al terminal traghetti, da dove fino a poco fa erano riuscite a passare le persone e le merci deperibili.

Gli agenti del Reparto Mobile, che in un primo momento erano stati schierati in assetto antisommossa, si sono tolti i caschi e la tensione è calata.

Secondo quanto riferito, nelle intenzioni dei manifestanti il blocco del varco dovrebbe durare fino al primo pomeriggio di oggi.

Le merci vengono fatte passare da altri varchi portuali.

“Ragazzi sono qui al varco Albertazzi del Porto di Genova – ha spiegato su fb un manifestante – per ora la polizia non sta caricando. Lo so cosa succede a Trieste, ma noi da qui non ci muoviamo. Lo facciamo per la nostra libertà, ma sopratutto per quella dei nostri figli”.