Spezia, Sterlec: sabato partita dalle mille emozioni

Prima presenza da titolare e primo gol in Italia per David Strelec, talento slovacco che ha subito dimostrato il proprio valore.

“Sabato giornata di grandi emozioni e sono davvero entusiasta di aver siglato la rete del momentaneo pareggio, perchè so bene quanto avevamo bisogno di uscire da questa partita con i tre punti.

Devo ringraziare tutta la squadra perchè abbiamo lavorato molto bene nell’arco di tutta la partita e senza l’azione imbastita dai miei compagni non avrei mai potuto segnare: siamo un gruppo fantastico e sono felice di farne parte.

Mi piace molto giocare in questa squadra, per me è una grande occasione e sto cercando di migliorare giorno dopo giorno e di conquistare sempre l’opportunità di scendere in campo e dare il mio contributo.

Siamo una squadra molto giovane, ma non ci accontentiamo di scendere in campo, siamo competitivi, abbiamo fame di vittorie e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile.

La Spezia? Mi sono subito ambientato, la città è meravigliosa e i tifosi sono davvero caldi, proprio come piace a me”.