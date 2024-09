Pontedecimo, 83enne investito da moto: muore dopo secondo arresto cardiaco

Questa mattina, intorno alle 9:15, un tragico incidente stradale ha scosso via Anfossi a Pontedecimo.

Un uomo di 83 anni è stato investito da una moto e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, ha perso la vita dopo un secondo arresto cardiaco.

L’incidente e i soccorsi

L’anziano, subito soccorso in codice rosso dagli operatori del 118, era inizialmente andato in arresto cardiaco. I soccorsi giunti con l’ambulanza della Croce Verde Pontedecimo e dell’automedica Golf 2, avevano rianimato l’uomo.

Tuttavia, durante il trasporto al Villa Scassi di Sampierdarena, ha avuto un nuovo arresto cardiaco che si è rivelato fatale.

Avviate le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Come previsto in questi casi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.