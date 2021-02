Ieri i carabinieri di un equipaggio del Nucleo Radiomobile, ha identificato e denunciato in stato di libertà per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” un 35enne genovese, con pregiudizi di polizia.

Il giovane, fermato per un controllo in via Meirana a Pontedecimo, è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di “cocaina”.

La droga è stata sequestrata.