Ponte, VVF a Quarto e nuove telecamere. Bucci ringrazia Candiani: collaboriamo per Genova

Un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco a Quarto (nell’area dell’ex manicomio o nella struttura antistante dell’ex Provincia di Genova). Ulteriori 237mila euro disponibili per installare nuove telecamere di videosorveglianza in città (complessivamente dal 2019 al 2022 l’investimento previsto è di circa 2.5 milioni di euro).

Senza contare gli arrivi dei migranti, che nel capoluogo ligure si sono praticamente azzerati.

Arrivi migranti 2018 – Prefettura di Genova

Il capoluogo ligure al centro degli interventi in agenda da parte del Governo non solo per l’emergenza e la ricostruzione del Ponte Morandi.

Oggi pomeriggio nel Salone di rappresentanza di Tursi, il sindaco Marco Bucci ha ringraziato il sottosegretario al Ministero dell’Interno Stefano Candiani (Lega) in visita nella nostra città e il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi.

“Con voi – ha detto in sintesi Bucci – c’è una proficua collaborazione nell’interesse della città. Genova ha bisogno del Governo e in questo momento c’è un’ottima intesa. Ringrazio Candiani e Rixi per il lavoro, l’attenzione e l’impegno che hanno dimostrato di avere nei nostri confronti. per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo davvero bisogno della nuova caserma dei Vigili del Fuco e di altre telecamere di videosorveglianza”.