Ponte Morandi: il programma della 6^ ricorrenza della tragedia

In occasione del sesto anniversario del crollo di Ponte Morandi, il 14 agosto 2024, il Comune di Genova e il Comitato Parenti Vittime del Ponte Morandi organizzano una serie di eventi commemorativi per onorare le 43 vittime della tragedia.

La giornata inizia alle 9:00 con una Messa nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall’arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca.

Alle 9:30, alla Radura della Memoria, è previsto l’arrivo dei partecipanti alla camminata commemorativa organizzata dall’Associazione “Noi per Voi Valle Stura Masone”, con la presenza dei sindaci di Masone, Rossiglione e Campoligure. Accompagneranno l’evento 43 bambini, che porteranno un pensiero ai familiari delle vittime.

La cerimonia ufficiale in memoria delle vittime inizierà alle 10:45 alla Radura della Memoria, con la partecipazione del sindaco di Genova Marco Bucci, del prefetto Cinzia Torraco, del presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana e del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi.

Verranno deposte corone di fiori in onore delle vittime, con una cerimonia solenne che includerà un minuto di silenzio.

Prima degli interventi delle autorità, l’orchestra del Teatro Carlo Felice eseguirà una prima performance musicale.

I solisti Guido Ghetti, Giovanni Battista Fabris e Riccardo Agosti eseguiranno il “Requiescant in Pace”. Seguiranno i discorsi dell’imam Salah Hussein, dell’arcivescovo Marco Tasca, del sindaco Marco Bucci, del presidente Alessandro Piana, del viceministro Edoardo Rixi e del rappresentante dei parenti delle vittime, Egle Possetti.

Alle 11:36, un minuto di silenzio sarà osservato in tutta la città, accompagnato dalle sirene delle navi nel porto e dal suono delle campane in tutte le chiese della diocesi. La cerimonia si concluderà con l’esecuzione dell'”Elegia per tre strumenti” da parte dei musicisti del Teatro Carlo Felice.