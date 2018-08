Ponte Morandi demolito entro fine ottobre, giù 150 alloggi. Estesa gratuità pedaggi

“Vogliamo fare in modo che in 30 giorni sia pronto il piano per avviare la fase della demolizione del Ponte Morandi”.

Lo ha dichiarato ieri il commissario per l’emergenza e presidente della giunta regionale Giovanni Toti, dopo il vertice con il sindaco Marco Bucci e l’ad di Società Autostrade Giovanni Castellucci.

“Da quel momento – ha aggiunto Toti – servirà un giorno per abbattere il moncone est anche con l’uso di esplosivo e con la demolizione di circa 150 alloggi. Serviranno poi una ventina di giorni per togliere il moncone ovest con l’uso di gru e lo smontaggio pezzo per mezzo, senza alcun crollo. Due gru lo smonteranno in 20 giorni”.

In altre parole e “se tutto fila liscio” il Ponte Morandi sarà abbattuto entro fine ottobre.

L’amministratore delegato di Società Autostrade ieri ha scelto di non incontrare i giornalisti, ma in una nota l’azienda ha annunciato che “la riunione con il presidente Toti e il sindaco Bucci è stata molto costruttiva, come tutte le precedenti, e segna un passo in avanti importante e concreto per aiutare Genova ad affrontare le sue emergenze, nel profondo rispetto del dolore di tutte le famiglie colpite dalla tragedia e delle sofferenze dell’intera comunità genovese”.

Poi l’annuncio: “Su richiesta del presidente della giunta regionale, abbiamo condiviso un’estensione della gratuità dei pedaggi nell’area genovese, ulteriore rispetto a quella che era stata inizialmente decisa. Le modalità saranno comunicate nel dettaglio entro la giornata di domani”. Ossia oggi.

Toti e Bucci hanno inoltre inviato una missiva al premier Giuseppe Conte per “suggerire un provvedimento di legge ad hoc” per avere nuovi fondi.