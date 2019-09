VENERDÌ 27 SETTEMBRE A SANTA MARGHERITA POMERIGGIO DI MODA CON LA PERSONAL SHOPPER CHIARA FARSACI

Un evento all’insegna dello stile e della bellezza nella suggestiva cornice del Centro Benessere del Mediterraneo Emotional Hotel & Spa

Venerdì 27 settembre, dalle ore 16 alle 19, il Centro Benessere Rapallo Chiavari, situato all’interno del Mediterraneo Emotional Hotel & Spa (Via della Vittoria 18, Santa Margherita Ligure, www.mediterraneohotelspa.it), organizza un pomeriggio di moda e bellezza in compagnia della personal shopper e consulente d’immagine Chiara Farsaci.

Immersi in un’atmosfera fiabesca, nel giardino del suggestivo palazzo ottocentesco situato nel cuore di Santa Margherita, a pochi passi dal mare e dal promontorio di Portofino, i partecipanti potranno ricevere consigli di moda, stile e bellezza grazie all’esperienza di Chiara Farsaci, da oltre dieci anni professionista nel mondo della moda come organizzatrice di eventi, consulente d’immagine e personal shopper, e alla presenza di modelle su cui provare i diversi outfit. A organizzare l’evento è il Centro Benessere Rapallo Chiavari di Emanuela Bisaccia, uno spazio che racchiude al suo interno sauna, piscina, bagno turco, percorsi sensoriali e offre ai visitatori diverse tipologie di trattamenti e massaggi, dai più classici ai più innovativi come quello con le conchiglie e con il bambù.

«Durante l’evento sveleremo qualche piccolo segreto per migliorare il proprio stile – spiega Chiara Farsaci – Capire quale sia l’abbigliamento adatto al proprio corpo e al proprio modo di essere è fondamentale per sentirsi a proprio agio in qualsiasi contesto. L’outfit che scegliamo rivela molto del nostro carattere e curarlo al meglio, anche nei dettagli, è il primo passo per sentirsi bene con se stessi e con gli altri. In più, grazie a questo incontro, scopriremo insieme le tendenze della nuova stagione, per essere sempre al passo con la moda, senza sacrificare la nostra personalità». Un’occasione per migliorare il proprio guardaroba, scegliere i capi più adatti e valorizzare al meglio i punti di forza di ogni donna.

A seguire sarà offerto un aperitivo alle partecipanti. L’evento è a ingresso libero.

Info: 339 5991151; www.centrobenessererapallo.it

https://www.facebook.com/chiara.farsaci

http://www.chiarafarsaci.it/