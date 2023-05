Polizia locale di Genova: 9 arresti per droga e rapine negli ultimi dieci giorni

Gli agenti della Polizia locale di Genova, negli ultimi dieci giorni, hanno effettuato 9 arresti per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, i furti e le rapine in città.

“L’attività di controllo da parte dei nostri agenti – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Sergio Gambino (FdI) – continua incessante ogni giorno e sta portando a risultati importanti in termine di repressione di comportamenti criminosi e di presidio del territorio. Ognuno di questi arresti contribuisce in maniera importante ad aumentare la sicurezza, reale e percepita, della nostra città. Voglio ringraziare il corpo della Polizia locale che ogni giorno, con coraggio, pattuglia le nostre strade per renderle sempre più sicure”.

Il 15 maggio un italiano è stato arrestato nel Centro storico per rapina a una donna e per resistenza a pubblico ufficiale.

Il 16 maggio uno spacciatore è stato arrestato dopo le indagini svolte dal reparto Sicurezza urbana. Attenzionato da mesi, esercitava attività di spaccio di crack in diverse zone della città. Dalle attività di indagine è emerso anche un laboratorio per la produzione e il confezionamento della droga.

Il 19 maggio sono stati arrestati uno spacciatore nel Centro storico e un altro straniero colto in flagranza a cedere del crack a un italiano.

Il 21 maggio è stato arrestato il fiancheggiatore di una rapina ai danni di un’esercente intenta a chiudere la sua attività, intorno alle 14.30, in Centro città.

Il 22 maggio uno straniero è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono stati costretti a usare lo spray urticante per contenere la sua aggressività.

Il 24 maggio tre stranieri sono stati arrestati per furto nel nuovo negozio di Victoria Secrets in via XX Settembre. Gli agenti hanno appurato che due di loro hanno agito insieme utilizzando anche un bambino di due anni.