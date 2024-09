Poker di reti per lo Spezia: vittoria 4-2 contro la Carrarese al Picco

Lo Spezia, sostenuto da oltre 10.000 tifosi, ha messo in scena un’ottima performance al Picco, infliggendo un 4-2 alla Carrarese in un entusiasmante derby che mancava da 12 anni. Nonostante un inizio difficile, con la Carrarese che si porta in vantaggio con il gol di Cerri, gli aquilotti hanno reagito prontamente.

In un match avvincente, il primo a rispondere per lo Spezia è stato Pio Esposito, autore di un gol che ha restituito entusiasmo ai tifosi e riportato la gara in parità all’intervallo. Nella ripresa, Esposito ha siglato una doppietta, portando così lo Spezia in vantaggio. A seguire, è arrivato il rigore di Salvatore Esposito, consolidando il predominio acquilotto. Sebbene Oliana abbia accorciato le distanze, il gol di Hristov ha messo la parola fine alle speranze avversarie.

Con questa vittoria, lo Spezia sale al secondo posto in classifica con 12 punti, mantenendo l’imbattibilità in questo inizio di stagione. Gli aquilotti continuano a dimostrare una grande concentrazione e determinazione, in attesa di affrontare le prossime sfide contro i loro avversari.

Il tabellino

Spezia-Carrarese 4-2 (1-1)

Marcatori: 5′ pt Cerri (C), 24′ pt P. Esposito (S); 3′ st S. Esposito (S) su rigore, 16′ st P. Esposito (S), 29′ st Oliana (C), 37′ st Hristov (S).

SPEZIA (3-5-2) Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Vignali, Cassata (41′ st Degli Innocenti), S. Esposito, Bandinelli (35′ st Nagy), Reca (35′ st Elia); Soleri (41′ st Falcinelli), P. Esposito (24′ st Colak). A disp. Mascardi, Wisniewski, Di Serio, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All. D’Angelo.

CARRARESE (3-4-2-1) Bleve; Coppolaro, Oliana, Imperiale; Zanon (12′ st Bouah), Schiavi, Giovane (32′ st Zuelli), Cicconi (11′ st Belloni); Panico (27′ st Cherubini), Shpendi; Cerri (11′ st Finotto). A disp. Mazzini, Palmieri, Capello, Guarino, Motolese, Hermannsson, Capezzi. All. Calabro.

Arbitro: Rapuano di Rimini (assistenti Berti di Prato e Zingarelli di Siena, quarto uomo Mazzoni di Prato; Var Camplone di Pescara, Avar Pagnotta di Nocera Inferiore).