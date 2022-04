Podio a Pomposa per il CKC Reparto Corse Carasco

Ad appena un mese dal primo appuntamento, si è disputato il 16 e 17 Aprile 2022 il Secondo round del Trofeo Nazionale Easykart Italia presso il Circuito di Pomposa, storico Kartodromo nato nel 1960, che ha visto cimentarsi negli anni tra Mondiali Europei, Campionati italiani ed internazionali alcuni degli allora kartisti quali Hamilton, Fisichella, Verstappen, Zanardi e Rosberg.

In una pista molto impegnativa ed estremamente tecnica, la CKC Reparto Corse di Carasco, guidata dal suo Team Manager Enrico Guidoni, non ha mancato l’appuntamento e, confermando la sua presenza, passione e perseveranza è riuscita a mettere a segno importantissimi risultati.

Nella affollatissima categoria 60, con 39 partecipanti iniziali ed in una finale a capienza massima di circuito, il pilota ANDREA MARSELLA, su pista nuova mai provata prima del weekend, in finale riesce a centrare un eccezionale terzo posto; dopo una impegnativa lotta con altri piloti, ma con guida pulita riesce a salire sul terzo gradino del podio partendo dalla settima posizione in griglia.

Grande impegno anche da parte di DIEGO ROLLANDO, 9 anni, che è riuscito a chiudere in P27 alla sua seconda gara in 60cc, ma anche ad arrivare alla bandiera a scacchi del ripescaggio in 3 posizione.

Nel suo secondo appuntamento nella categoria 100 Easykart, il pilota VALENTINO GAGGIA ha dimostrato un gran potenziale per tutto il weekend. Anche lui su pista nuova, motivato e carico, partito in finale in una magnifica 3 piazza, ha mantenuto e difeso con grande tecnica le prime posizioni, arrivando in P6 a bandiera a scacchi.

Una gara impegnativa nella categoria 125: – il pilota CKC RICCARDO POLLASTRI ha mantenuto per tutto il weekend le prime posizioni; partito in P5 nella “Sprint Race 2”, ha battagliato con gli avversari, anche se purtroppo, al 5 giro di gara, un contatto con un altro pilota lo ha visto costretto a rimontare dalla 10 posizione fino alla P6, dimostrando ancora una volta la sua grande capacità. – – – anche l’Easydriver CKC FILIPPO DEMARTINI ha affrontato la 2 Tappa del Trofeo con tecnica ed impegno, chiudendo in P14 nonostante le buone possibilità di arrivare in Top 10 avendo recuperato e mantenuto per alcuni giri 3 posizioni grazie ad una buonissima partenza lanciata.

Ha partecipato alla sua seconda tappa del campionato Easykart anche il giovanissimo GIULIANO BORACCHIA, pilota CKC di 8 anni. Ha gareggiato nella categoria 60 Academy, dimostrando buonissime e promettenti doti di guida in una pista difficile e molto articolata.

Il prossimo appuntamento per tutto il Team è a Cervia (RA) l’8 Maggio, dove si colloca una delle piste più complicate e difficili d’Italia: si riparte quindi subito con gli allenamenti a Carasco sotto il controllo del Team manager Enrico Guidoni.