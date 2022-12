Pnrr, Piciocchi: in arrivo 1.6 milioni per riqualificazione piazza Caricamento

Approvato dalla giunta comunale di Genova, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, il progetto definitivo per la riqualificazione di piazza Caricamento.

Il progetto rientra nell’ambito del Programma innovativo per la qualità dell’abitare-Pinqua del Piano nazionale di ripresa e resilienza-Pnrr, con un finanziamento di oltre 1,6 milioni di euro.

“L’intervento – ha spiegato Piciocchi – rientra nel progetto più ampio della rigenerazione e riqualificazione delle piazze del Centro storico genovese come poli di aggregazione sociale e come luoghi dove poter trascorrere del piacevole tempo libero, in sicurezza, fruendo di spazi pubblici in un contesto urbano dalla straordinaria bellezza architettonica.

Piazza Caricamento sarà valorizzata con elementi di verde pubblico, anche nell’ottica del miglioramento della qualità dell’aria, arredo urbano armonico con la morfologia della piazza e spazi per eventi”.