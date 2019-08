Plinio a Toti e Bucci: Ricordarsi i minatori italiani delle Marcinelle morti sul lavoro

Gianni Plinio ha invitato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ed ll Sindaco di Genova Marco Bucci a ricordare il sacrificio di 136 minatori italiani nel 63mo anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio.

“E’ giusto e doveroso onorare e ricordare soprattutto ai giovani 136 nostri connazionali caduti sul lavoro mentre con onestà e fatica si guadagnavamo il pane all’estero tra mortificazioni e difficoltà di ogni tipo. Perché non titolare loro una via cittadina?”.

E proprio oggi il residente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto in un messaggio: “Nel giorno in cui si commemora il sacrificio del lavoro italiano nel mondo desidero riaffermare la più partecipe vicinanza ai familiari delle vittime di Marcinelle e degli altri tragici eventi che hanno coinvolto i nostri connazionali all’estero, morti o feriti sul lavoro, prestato in condizioni difficili, per un futuro migliore per le proprie famiglie”.