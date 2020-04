Plaquenil, in Liguria distribuito attraverso le 590 farmacie territoriali

Per la cura a domicilio dei malati con coronavirus in Liguria, i medici di Medicina generale potranno prescrivere il Plaquenil, che sarà distribuito attraverso le 590 farmacie territoriali e non più solo attraverso le 19 farmacie ospedaliere.

Lo ha annunciato stasera l’assessora regionale alla Sanità Sonia Viale dopo il tanto atteso via libera da parte delle autorità centrali.

“Il Plaquenil – ha spiegato Viale – ha ottenuto la determina dell’Aifa per la cura domiciliare del virus, ma abbiamo deciso di non usare solo le farmacie comunali per avere una distribuzione più capillare del farmaco”.

Il Palquenil ossia l’idrossiclorochina, è un farmaco antimalarico facente parte dei farmaci antireumatici modificanti la malattia e utilizzato nella terapia, oltre che della malaria, anche dell’artrite reumatoide, che ora in alcuni casi viene utilizzato sui pazienti per combattere il Covid-19.