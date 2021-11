Piogge e maltempo sulla Liguria, fino alle 15 è Allerta gialla

Prosegue il maltempo in Liguria con l’Allerta gialla per piogge e temporali attiva fino alle ore 15 di oggi domenica 14 novembre per il centro-Levante della regione, in pratica da da Spotorno fino all’estremo levante al confine con la Toscana.

Ieri intenso maltempo in Liguria con piogge che sono cadute abbondantemente in particolare su Genova, in particolare modo intorno alle 13.

Si sono generati diversi allagamenti in particolare modo in Valbisagno (Staglieno e Sant’eusebio) e Valpolcevera (Teglia).

In Valbisagno si sono verificati allagamenti stradali, smottamenti, tombini saltati in via Adamoli, in via del Pino dov’è esondato il rio Trensasco e in via Lodi. A Staglieno via superiore del Velino, la strada a fianco il cimitero Monumentale, è diventato un torrente.

In via Val Trebbia a Sant’Eusebio problemi per un muraglione che è franato ostruendo la carreggiata.

In Valpolcevera ci sono stati allagamenti nella zona di Certosa Allagato e chiuso il sottopasso di Brin, mentre via Teglia allagata è diventata un fiume marrone. Problemi anche nelle vie: Rivarolo, Pisoni, Brin, Vezzani, Zella, Carnia e piazza Pallavicini.

A Sampierdarena gli allagamenti hanno riguardato anche via Reti e piazza Montano.

Ma anche in centro la pioggia è caduta abbondantemente con galleria Mazzini che è stata invasa dall’acqua.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio per mettere in sicurezza le aree. In serata la pioggia a rallentato , per poi riprendere intorno alla mezzanotte.

Dalla mezzanotte le cumulate massime sono state di 82.8 a Castellaccio, 78.8 alla Gavette, 76.6 a Geirato, 74.8 a Bolzaneto, 64.2 a Fiumara.

Ecco le previsioni meteo di Arpal

Domenica 11 novembre

Previsione: Ancora instabile con rovesci e temporali anche di forte intensità, fenomeni più intensi sul Centro e sul Levante nella prima parte della giornata.

Temperature: in aumento nei valori minimi, stazionarie in quelli massimi.

Venti: tra moderati e forti, settentrionali a Ponente, meridionali a Levante.

Mare: generalmente mosso, molto mosso a Ponente. Umiditа su valori medio-alti.

Segnalazioni protezione civile: pioggia, temporali e vento.

Lunedì 15 novembre

Previsione: Residua instabilità con rovesci o temporali ancora possibili al mattino sul Centro e sul Ponente, graduale attenuazione dei fenomeni e qualche spazio soleggiato nella seconda parte della giornata.

Temperature: stazionarie nei valori minimi, lieve aumento le massime.

Venti: tra moderati e forti settentrionali.

Mari: in calo fino a mosso ovunque la sera.

Umidità: su valori bassi.

Segnalazioni protezione civile: temporali, vento e mare.

Tendenza 16 – 17 novembre

Martedì 16 giornata caratterizzata da cielo nuvoloso con qualche schiarita.

Temperature in calo e venti moderati o forti.

Mercoledì cielo irregolarmente nuvoloso con le temperature in aumento e venti in attenuazioni che saranno deboli o moderati.