Piciocchi proroga gratuità mezzi pubblici. Salis: ok, ma con riserva

“Purtroppo la destra sta inquinando i pozzi e voglio essere molto chiara. Amt resterà pubblica quando saremo al governo di questa città, è la nostra volontà ed è quello che faremo.

Anche su questo, purtroppo, c’è un giochino che, evidentemente dai sondaggi non sta producendo nessun risultato, ma che stanno cercando di fare a destra per sobillare sentimenti negativi nei nostri confronti.

Noi tuteliamo il lavoro, tuteliamo Amt, che è il re del servizio pubblico, il trasporto pubblico è qualcosa che va garantito e deve essere pubblico e gestito dal Comune”.

Lo ha dichiarato oggi la candidata sindaca di Genova per il centrosinistra Silvia Salis sul futuro di Amt, l’azienda del Comune che gestisce il trasporto pubblico.

Salis è intervenuta anche sulla gratuità dei mezzi pubblici per gli under 14 e gli over 70 che ieri è stata prorogata da Amt, su richiesta della giunta Piciocchi, fino al prossimo 30 settembre.

“La gratuità dei mezzi pubblici – ha affermato Salis – è qualcosa che vogliamo mantenere, lo abbiamo detto, ma evidentemente bisogna fare un ragionamento sul bilancio di Amt.

Perché se non fosse fragile come sembra essere, ma se fosse solido come dicono essere, sarebbe stata una gratuità strutturale, invece è stata casualmente rinnovata fino a settembre.

Noi ci impegniamo a mantenerla, ma bisogna fare dei ragionamenti un po’ più seri e un po’ più puntuali sui numeri”.

“Detto questo – ha aggiunto Salis – preoccupano il taglio ai turni, 70 turni tagliati, sono un’immensità e parlando con chiunque utilizzi il trasporto pubblico lo dice che questo pesa sulla loro quotidianità ma pesa anche sul lavoro perché è difficile fare l’autista quando i mezzi sono stracolmi, quando devi avere a che fare con un malcontento quotidiano di chi utilizza il tuo mezzo, per cui queste sono attenzioni che dobbiamo avere”.