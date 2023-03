Picchia con violenza inaudita e rapina turisti in centro a Genova: marocchino arrestato

Aveva aggredito con violenza e ferito una coppia di turisti in visita a Genova per San Valentino per rubare i portafogli contenuti nel borsello.

Gli investigatori della Squadra mobile genovese oggi hanno riferito di avere arrestato il rapinatore.

Si tratta di un marocchino di 26 anni, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, che è stato identificato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza e rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Genova Principe.

La rapina e violenta aggressione era successa la sera del 13 febbraio mentre marito e moglie, friulani, stavano rientrando in albergo in via Caffaro, in pieno centro città.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, il marito era stato aggredito alle spalle, scaraventato a terra e colpito con calci e pugni con una violenza inaudita.

La vittima era stata soccorsa e aveva riportato una frattura al braccio e al gomito.