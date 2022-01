Piazza della Vittoria, tunisino nasconde droga nel Monumento dei Caduti: preso

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Ge-Maddalena e Ge-Carignano, con la collaborazione del Carabiniere di quartiere e quelli del C.I.O. di Firenze, durante lo svolgimento del servizio antiroga hanno identificato circa 50 persone denunciando all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due africani.

Si tratta di un 25enne ghanese pregiudicato, che in vico dell’Amore è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di cocaina già suddivisa in dosi destinati ad essere ceduti, e di un 18enne tunisino incensurato, che in piazza della Vittoria è stato notato e bloccato mentre stava nascondendo nei pressi del Monumento dei Caduti un involucro che conteneva circa 5 grammi di hashish già suddivisa in dosi.