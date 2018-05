Piastra Genova Est: prime 24 ore gratis, poi 5 euro al giorno. Da lunedì

Lunedì 21 verrà attivato il parcheggio di interscambio di Genova Est ubicato in adiacenza all’uscita dell’omonimo casello autostradale. L’area in questione prevedrà il seguente piano tariffario: sosta gratuita per le prime 24 ore, oltre le 24 ore di sosta applicazione di una tariffa unica forfettaria di 5 euro al giorno.

Lo ha comunicato oggi il Comune di Genova.

“Il piano tariffario che abbiamo pensato – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari – risponde a un duplice obiettivo. Da una parte è nostro intendimento incentivare l’interscambio privato-pubblico per gli utenti provenienti dall’autostrada nonché per i residenti dell’alta Valbisagno. Inoltre vogliamo tutelare la sosta residenziale in una zona caratterizzata da forti criticità in termini di offerta di parcheggio”.