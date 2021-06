Pezzo di metallo cade dall’ A12 su carrozzeria a Rapallo

E’ la seconda volta in poche settimane. La rabbia del sindaco Bagnasco

Una piastra di metallo si è staccata dal viadotto dell’autostrada A12 a Rapallo ed è precipitata per 50 metri su una carrozzeria senza per fortuna colpire persone o cose. E’ successo è successo ieri.

Si tratta della seconda volta in poche settimane che un pezzo di metallo cade dal viadotto. Ad aprile, infatti, una piastra aveva danneggiato un’auto dentro la carrozzeria.

“Non ho avuto neanche il tempo di ultimare una lettera diretta ad autostrade per una richiesta urgente di incontro sul tema viabilità che si è verificato un altro grave episodio, ha dichiarato il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco. Nonostante le nostre continue segnalazioni si è appena verificato un altro distacco dal viadotto che sovrasta Via Betti. Sono in corso i necessari accertamenti da parte delle forze dell’ordine, comunicherò eventuali aggiornamenti non appena disponibili.”