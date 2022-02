Peste suina e fauna selvatica hanno portato i costi alle stelle, Cia-Agricoltori Italiani terrà una manifestazione a Rossiglione

Peste suina e fauna selvatica hanno portato i costi alle stelle, Cia-Agricoltori Italiani terrà una manifestazione per lanciare un allarme complessivo sulla situazione drammatica per il mondo dell’agricoltura, Cia-Agricoltori Italiani vi aspetta LUNEDÌ 28 FEBBRAIO AL TEATRO COMUNALE DI ROSSIGLIONE.

Già oltre 40 i rappresentanti delle istituzioni ( sindaci di Liguria e Piemonte, Deputati e Senatori, Consiglieri e Assessori Regionali) che hanno dato conferma della loro partecipazione.

L’aumento dei prezzi delle materie prime e il caro energia, con aumenti in bolletta superiori al 100% rispetto a un anno fa, aggravato in questi giorni dalla crisi ucraina, insieme all’emergenza peste suina in Liguria e Piemonte e ad una gestione scellerata della fauna selvatica, con la popolazione dei cinghiali ormai sopra i 2 milioni, stanno mettendo in ginocchio l’agricoltura italiana.

Per questo, Cia si rivolge al Governo e chiede interventi tempestivi e strutturali a sostegno del settore. La manifestazione comincerà alle ore 10 fuori dal Teatro.