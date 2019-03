Uomini della capitaneria di porto del battello veloce GC A61, con a bordo anche due ispettori del Centro Controllo Area Pesca di Genova, hanno sorpreso un pescatore sportivo intento a raccogliere mitili all’interno del porto di Voltri/Prà, in zona “Priapulla”.

Al pescatore sono stati sequestrati circa 10 kg di mitili, appena raccolti, in quanto il trasgressore avevano abbondantemente superati i quantitativi previsti per uso personale.

Al trasgressore è stata elevata una sanzione di 1.000 euro.

I militari della Guardia Costiera hanno sbarcato il prodotto sequestrato e portato in un esercizio commerciale dotato di bilancia certificata e tarata, per effettuare la pesatura “ufficiale” del prodotto. Gli esemplari, ancora vitali, sono stati nuovamente imbarcati sul mezzo nautico e successivamente liberati in mare aperto, come previsto dalla legge.