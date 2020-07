Peracchini“Simili gesti non rappresentano la Liguria“

Il Presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, esprime solidarietà ai due turisti aggrediti a Vernazza

“Esprimo la mia solidarietà nei confronti dei due turisti bolognesi che hanno subito un’aggressione ieri pomeriggio mente erano in attesa del treno alla stazione di Vernazza.

Simili gesti non rappresentano la cultura di un territorio accogliente come la provincia della Spezia, aperta un turismo nazionale ed internazionale che per noi, prima di essere una risorsa, è da sempre un valore aggiunto per l’intera comunità.

Sono certo che in queste ore le forze dell’ordine stanno già adoperando sia meglio per l’individuazione dei soggetti che si sono resi protagonisti di questo squallido gesto.”