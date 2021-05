Pegli, incendio di imbarcazioni nei pressi della spiaggia

Questa mattina, intorno alle sette sul lungomare di Pegli, nel ponente genovese, si è verificato un incendio ad alcune barche in secca in un’area nei pressi della spiaggia e di un circolo.

Per cause ancora in via di accertamento un gruppo di imbarcazioni e di gozzi a riva sono andate distrutte da un rogo.

Sono stati i residenti a dar l’allarme, vedendo una colonna di fumo nero che si alzava dalla spiaggia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento rapidamente le fiamme e hanno messo in sicurezza la zona.

Non si conosce ancora la natura del rogo che, potrebbe essere, quindi, doloso. Per questo sono state avviate le indagini del caso.