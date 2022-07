Pd: in Liguria Tari più costosa d’Italia, a Genova record assoluto. Pessima gestione

“Qualche giorno fa su un quotidiano è stata pubblicata un’analisi dei costi della Tari. E proprio in questi ultimi giorni i liguri stanno ricevendo la bolletta della spazzatura. Quello che ne esce è una pessima gestione dei rifiuti e una totale incapacità di fornire un servizio ai cittadini.

La Liguria è la regione del Nord Italia che ha i costi più elevati. Genova poi un record assoluto che batte città come Milano o Torino: una famiglia genovese composta da 3 persone arriva a pagare più di 400 euro, per un servizio evidentemente mal gestito.

Abbiamo sin da subito posto il problema anche in consiglio regionale, in modo da rendere il prima possibile operative delle soluzioni per ridurre l’impatto della tassa, nel breve periodo, e per rendere la nostra regione un esempio virtuoso nella gestione dei rifiuti, nel lungo periodo”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Luca Garibaldi (Pd).