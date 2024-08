Paura a Genova Sestri Ponente, dove la scorsa notte si è verificata una serie di roghi di auto e scooter in salita Campasso di San Nicola Calda.

Gli incendi hanno coinvolto almeno cinque veicoli tra automobili e moto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia avvisati dai residenti che hanno notato le fiamme e il fumo.

Le fiamme si sono propagate anche agli scantinati sottostanti e diversi residenti sono usciti dalle case per poi scendere in strada.

Per fortuna non si sono registrati feriti o persone intossicate e i pompieri hanno spento gli incendi

Indagini in corso per chiarire le cause dei roghi, ma l’ipotesi più accreditata dalla Polizia e dai Vigili del fuoco è quella del dolo.

