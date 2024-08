Allerta per ondata di calore Livello 1: lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 agosto: cosa fare

Il Comune di Genova, in collaborazione con il sistema nazionale di allerta, ha emesso un’allerta per ondata di calore di Livello 1 per oggi, 5 agosto, domani, 6 agosto, e dopodomani, 7 agosto. Scopri cosa fare per proteggerti.

Cos’è un’ondata di calore?

Le ondate di calore rappresentano condizioni meteorologiche estreme con temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso accompagnate da alta umidità, forte irraggiamento solare e mancanza di ventilazione. Queste condizioni possono rappresentare un serio rischio per la salute della popolazione.

Caratteristiche delle Ondate di Calore a Genova

A Genova, le ondate di calore sono spesso associate ad alti livelli di umidità, anche se le temperature raramente superano i 35°C. Questi fattori aumentano la percezione della temperatura, causando disagio fisiologico e rischi per la salute.

Sistema Nazionale di Previsione e Allarme

Ogni estate, da maggio a settembre, il Ministero della Salute attiva il Sistema nazionale di previsione allarme per informare la popolazione sugli effetti delle ondate di calore. Vengono pubblicati bollettini giornalieri per 27 città, inclusa Genova, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Questi bollettini vengono inviati ai centri locali per attivare piani di intervento a favore della popolazione vulnerabile.

Clicca qui per consultare i bollettini giornalieri del Ministero della Salute.

Livelli di Rischio dei Bollettini

I bollettini ministeriali sono suddivisi in livelli di rischio:

Livello 0 : Nessun rischio per la salute.

: Nessun rischio per la salute. Livello 1 (Pre-allerta) : Condizioni meteorologiche che possono precedere un’ondata di calore, con possibili rischi nei giorni successivi.

: Condizioni meteorologiche che possono precedere un’ondata di calore, con possibili rischi nei giorni successivi. Livello 2 : Condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute, specialmente per anziani, bambini e persone con malattie croniche.

: Condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute, specialmente per anziani, bambini e persone con malattie croniche. Livello 3: Emergenza da ondata di calore con effetti negativi anche su persone sane e attive.

Cosa Fare Durante l’Allerta Livello 1

Rimanere informati: Seguire gli aggiornamenti meteorologici e i bollettini del Ministero della Salute. Idratarsi frequentemente: Bere molta acqua e evitare alcolici e bevande zuccherate. Evitare l’esposizione al sole: Restare in luoghi freschi e ombreggiati, soprattutto durante le ore più calde della giornata. Utilizzare ventilatori o condizionatori: Se possibile, utilizzare dispositivi di raffreddamento per mantenere l’ambiente confortevole. Indossare abiti leggeri: Preferire abiti di colore chiaro e in tessuti naturali come il cotone.

Prendersi cura di sé e degli altri durante un’ondata di calore è fondamentale. Segui questi consigli e proteggi la tua salute e quella dei tuoi cari durante questi giorni di allerta.

Come puoi prepararti

Programma i viaggi informandoti sulle previsioni del rischio ondate di calore nel luogo di destinazione

Pianifica le scorte di acqua, cibo e medicinali

Identifica la stanza più fresca della casa dove trascorri le ore più calde della giornata

Prenditi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento

In caso di rischio per ondata di calore livello di rischio 2, livello di rischio 3

Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00)

Evita le zone particolarmente trafficate

Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata

Indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole

Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo

Bevi molti liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche

Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandoti spesso con acqua fresca

Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica

Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci

Evita di metterti in viaggio nelle ore più calde (11.00 – 18.00) e porta con te scorte di acqua

Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina al sole

Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte

Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento

In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico.

Un video di aiuto della Protezione Civile